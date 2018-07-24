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В провинции Гронинген зафиксировали невероятное и устрашающее зрелище. Уфологи утверждают, что это – знак от инопланетян.

Как сообщает источник, после шторма очевидец запечатлел открывшийся портал над Нидерландами. Житель Гронингена увидел сначала яркую вспышку на небосводе, а затем принял решение сфотографировать явление себе на память. Но каков был его шок, когда, рассматривая фото, он увидел, что тучи в месте вспышки разошлись и создали своеобразные светящиеся «врата». По словам мужчины, из этих «врат» выходил пар.

Уфологи шокированы таким явлением и у них не остается сомнений, что это прямое доказательство существования НЛО и инопланетян. Они привели в пример схожие, но не такие явные случаи, подтверждающие тот факт, что мы во Вселенной не одни.

Наука не может объяснить подобного явления. Но прямых доказательств того, что это были действительно инопланетные расы, пока что нет.