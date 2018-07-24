«Мне открылся потусторонний мир»: Экстрасенс-трансгендер общается с духами после смены пола

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Британка заявляет, что гомофобия проявляется также и среди духов, которые имеют консервативные взгляды.

58-летняя жительница Великобритании Бекс Сойер родилась мужчиной, но на определённом этапе своей жизни приняла решение стать женщиной. После смены пола, по её словам, она была наделена сверхъестественными способностями. Физические и эмоциональные перемены в её жизни послужили толчком для открытия новых паранормальных возможностей Бекс. С этого момента Сойер общается с духами и может совершать разного рода ритуалы.

«Мне открылся потусторонний мир», - так описывает своё перевоплощение британка.

Экстрасенс-трансгендер подчёркивает, что многие духи, с которым ей доводилось общаться, не в восторге от того, что она стала женщиной. В другом измерении также много гомофобии и так мало толерантности. Впрочем, Бекс не обращает на это внимания, поскольку не считает это важным.

Ранее мы писали, что трансгендер представит Испанию на конкурсе «Мисс Вселенная».