В США создали одеяло для секса

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Новинка защищает кровать от выделений из половых органов во время секса и от романтического ужина, который может пролиться на кровать, рассказал разработчик.

Новое одеяло называется Liberator Fascinator Throe. Оно предназначено в первую очередь для секса. По словам разработчика Дэна Сэйвэджа, во время интимного процесса кровать можно вымазать не только романтическим уженном, но и выделениями с половых органов мужчины и женщины.

Разработчик заявляет, что он сам пользуется новым одеялом. Внешне оно выглядит, как бархат, но в это же время одеяло для секса имеет водостойкое ядро, способное задерживать жидкости. Всё пролитое не сможет просочится на кровать, заявляет Дэн Сэйвэдж. Постирать одеяло после секса можно легко в обычной стиральной машине.

Новинку создали в США в нескольких размерах. Самое маленькое одеяло для секса стоит всего 55 долларов, а самое большое – 179 долларов. По словам разработчика, сначала люди настраиваются к нему скептически, но когда несколько раз вымазывают своё постельное бельё и кровать продуктами работы половых органов и романтическим ужином, то сразу же решаются на покупку.

Некоторые люди, заявляет Дэн Сэйвэдж, и вовсе покупают себе сразу несколько одеял для секса, чтобы застелить ими все диваны и кресла в доме.