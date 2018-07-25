«Уродливый» британец нашел способ привлечения девушек

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Парень из Великобритании долгое время не мог познакомиться с девушками, которых отталкивала его внешность. Теперь же он нашел 100% способ привлечения противоположного пола.

«Уродливый» британец под ником @human_dis4ster долгое время не мог познакомиться с девушками, но парень оказался довольно настойчивым и изобретательным. Обдумав ситуацию, он нашел свой способ знакомства, который ни разу не давал сбой. Новым методом он поделился на своей страничке в социальной сети Twitter.

Новый способ привлечения девушек заключается в том, что молодой человек загружает свою фотографию в перевернутом виде, чем заставляет потенциальных подружек переворачивать смартфон. Молодой человек не особо красив, поэтому при виде его фото девушки моментально проводят пальцем влево и отказываются от знакомства с ним. А если снимок загружен в перевернутом виде, то машинально их движение по отказу будет абсолютно противоположным.

Такой способ стал довольно популярным, а страничку «уродливого» британца просмотрело уже 60 тысяч пользователей, которые поблагодарили его за такую простую, но гениальную идею. В комментариях некоторые пользователи уверены, что такое сумасшествие вполне может оказаться рабочим способом по привлечению девушек.