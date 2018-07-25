Пожарные предупреждают об опасности самовозгорания чипсов

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Пожарные в Техасе заявили, что они дважды за неделю приезжали на вызов на пожары, вызванные самопроизвольным возгоранием кукурузных чипсов тортилья, или как их еще называют, тортийя (tortilla chips).

Департамент пожарной охраны Остина сообщил в сообщении Facebook, что пожарные среагировали 12 июля на пожар на заводе в торговом центре Drive. Они прибыли на место происшествия и обнаружили, что пожар был вызван «самовозгоранием чипсов тортилья».

«На фабрике, о которой идет речь, был опробован новый способ обработки отходов от чипсов, который, можно сказать, не совсем отлажен», - сказали в отделе. «Огонь был ограничен периметром здания и несколькими поддонами пищевых отходов, но большие картонные коробки с такими же отходами продолжали загораться, пока мы были на территории!»

Департамент заявил также, что пожарные были вызваны на это же место через три дня, когда такие же коробки с теми же пищевыми отходами снова воспламенились.

Экипажи полностью залили водой все остальные ящики, которые еще не загорелись, устранив риск их самовозгорания.

Пожары не нанесли серьезного ущерба зданию, так как пищевые отходы хранились снаружи.

На основании таких фактов пожарные предупреждают жителей об опасности.