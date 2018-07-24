Британские медики: Меган Маркл может стать матерью близнецов

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Британские медики предполагают, что Меган Маркл скорее всего станет матерью сразу близнецов. Недавно медики рассказали, почему так может произойти.

С того момента, как состоялась королевская свадьба в мае текущего года, было много предположений о том, когда Меган Маркл и принц Гарри станут родителями. Сами влюбленные говорят, что уже готовы к созданию семьи. Известно, что Меган Маркл 4 августа этого года исполняется ровно 37 лет. По словам британского медика Хелен Турье, именно в этом возрасте у женщины больше всего шансов родить именно близнецов или двойняшек.

Сообщается, что в период 30-40 лет у женщины существует большой шанс стать матерью сразу двоих и даже троих детей, нежели у 20-летних девушек. Меган Маркл находится в том возрасте, когда у женщин может происходить гиперовуляция, что может поспособствовать зачатию близнецов, утверждают медики.