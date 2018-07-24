Житель Онтарио использовал микроавтобус, чтобы косить газон

Вчера, 23:30

Житель Онтарио в Канаде Дундалк (Dundalk) запечатлел своего соседа, который применил необычную методику, чтобы косить газон возле дома.

Находчивый сосед использовал свой микроавтобус. Он прицепил газонокосилку сзади и тащил ее за собой.

Местные жители испытывают трудности с постоянным кошением травы. Из-за влажного климата трава растет очень быстро, косить ее приходится часто. Это отнимает уйму времени и сил. Но поддерживать территорию вокруг дома в аккуратном состоянии надо. Описываемая малая механизация помогает в этом.