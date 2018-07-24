«Дитя Сатаны»: Американец заколол 10-месячного сына, считая его порождением зла

Сегодня, 08:39

37-летний мужчина утверждает, что на теле младенца была печать дьявола.

В США полиция арестовала местного жителя, которого обвиняют в жестоком убийстве собственного сына. Трагедия произошла в Огдене, штат Юта. По версии правоохранителей, американец заколол ножом 10-месячного мальчика, считая его порождением зла. Мужчина решил, что перед ним дитя Сатаны, когда якобы увидел на его теле печать дьявола – отметку в виде числа «666». После этого он несколько раз ударил ножом беспомощного ребёнка, а его труп выбросил в мусорное ведро.

Когда мать мальчика вернулась с работы, она застала сожителя сидящим перед телевизором, где транслировалась христианская проповедь. Окровавленный отец убитого малыша расположился на диване и читал Библию. Когда женщина поинтересовалась, что произошло, американец ответил, что должен был усмирить дьявола. Женщина нашла труп сына в мусорном ведре и сразу же вызвала полицию. Подозреваемый тот час же скрылся, но был задержан позже, когда пытался вернуться в свой дом. Полиция сообщила, что кровь малыша была на руках и одежде мужчины.

Ранее мы писали, что одержимая девочка дала точное описание Дьявола. Она пояснила, что Сатана заставлял её делать странные вещи.