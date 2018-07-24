В прямом эфире американский телеканал показал инопланетный НЛО

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Ролик с пришельцами включили во время прогноза погоды. Инопланетян приняли за дрона, но всё оказалось иначе, заявляют эксперты.

В небе над Буффало, Нью-Йорк, США, был замечен зависший над городом и движущийся на огромной скорости НЛО. Американский телеканал показал инопланетный НЛО в прямом эфире.

Ведущая рубрики погоды перед тем как дать прогноз, показала восход над городом. В один момент из облаков вышел яркий и светящийся НЛО. Он завис над городом, сделал зигзагообразный поворот и вновь улетел на огромной скорости.

Телеведущая предположила, что корабль пришельцев мог быть дроном. В это же время местные уфологи заявили, что НЛО летел слишком быстро для того же дрона или даже для вертолёта.

В итоге ведущая и её начальство были вынуждены убрать с экранов зрителей пришельцев. В это же время специалисты считают, что НЛО улетало на свою секретную базу в США после ряда наблюдений за Землёй.