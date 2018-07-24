«Необъяснимое»:В Индонезии на свет появился ребенок с двумя головами

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В Индонезии на свет появился необычный мальчик. У младенца в одном черепе – два мозга и два лица.

Два месяца назад в индонезийском городе Батама в семье Эрниласари и Мустафы Андики родился необычный малыш, которого назвали Гилан. Как сообщила мать малыша, во время беременности она выполняла все предписания медиков и проходила все необходимые обследования. Во время прохождения ультразвуковой диагностики специалисты не заметили, что у нее на свет появится столь необычный ребенок с двумя головами. «Необъяснимое» явление вводило в ступор даже медиков.

Оказалось, что в утробе женщины развивались два эмбриона, которые срослись таким образом, что родился один ребенок, голова которого имеет два лица и два мозга. Врачи объяснили, что во время внутриутробного развития яйцеклетки не смогли полностью разделиться и один из близнецов поглотил другого.

На данный момент двуликий ребенок находится дома, из-за особенностей строения его организма, кормить грудью мать его не может, поэтому пища малышу поступает через специальную трубку. Специалисты убеждены, что прожить ему долго не суждено, ведь у мальчика развивается гидроцефалия. Также специалисты из Индонезии сообщили, что у них нет навыков для спасения жизни подобных детей, а у родителей нет средств для лечения сына за границей.