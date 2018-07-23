За пьяную езду на лошади итальянец был лишен водительских прав

Сегодня, 20:59

Удивительную картину смогли наблюдать жители города Ивреа на севере Италии. Всадник на лошади разъезжал по проезжей части улицы.

Причем наездник был очень пьян. За пьяную езду в неположенном месте итальянец поплатился. Он был задержан полицией Италии. Мужчину оштрафовали.

Самое забавное, что он был лишен и водительских прав. Информация поступила от издания Sentinella del Canavese.

Пожаловались на всадника автомобилисты, которые испытывали некоторые неудобства при передвижении по дороге из-за пьяного лихача.

В момент прибытия патрульные пронаблюдали, как ездок не удержался в седле и упал на дорогу.

Интересно, что лошадь не убежала с места событий, оставшись без седока, а продолжала оставаться рядом с хозяином. Преданное животное временно разместили в конюшне полицейского управления. Будем надеяться, что в скором времени хозяин и его лошадь воссоединились.