В Англии скидки в магазине спровоцировали кровавую драку

Сегодня, 03:30

Распродажа привлекла к разборкам не только покупателей, но и продавцов, которые в борьбе за желаемый товар использовали не только физическую силу, но и палки с ножами.

Случился инцидент в Англии, в городе Бирмингеме, где скидки в магазине спровоцировали жестокую кровавую драку с серьезными последствиями. Повод для разбирательств – костюм, который посетители заведения поделить с помощью разговоров не сумели.

Сообщается, что вследствие происшествия пострадали как минимум четыре человека, но о степени повреждений и состоянии их здоровья пока ничего не сообщалось. Участники разборок отправились вместе с полицейскими в участок, и теперь будут отвечать за свое поведение перед законом.