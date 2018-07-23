Охотник за «паранормальщиной» рассказал о встрече со снежным человеком

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Целое семейство бигфутов обитает в штате Нью-Йорк (США). Любителям мистики однажды удалось повстречать огромного монстра в лесу, сделав сенсационные выводы о его происхождении.

Американский ученый Гэри Робусто еще в юном возрасте решил стать ловцом «чертовщины». Однако призраки и прочие астральные проекции потустороннего мира не так привлекали эксперта, как обитающий в лесах Северо-Тихоокеанского региона снежный человек. Общаясь с прессой, охотник за «паранормальщиной» рассказал о встрече с бигфутом и неизвестных ранее особенностях эволюции жуткого монстра.

В ходе поиска снежного человека Робусто использует различные технологии, такие как GoPro, термопарную съемку, камеры полного спектра и аудиооборудование высокой четкости.

В практике американца был один интересный случай: его товарищ, решивший переехать жить в места обитания бигфутов, рассказал о встрече с монстром седого цвета. Эта история доказала охотнику за «паранормальщиной» новаторскую концепцию: снежный человек стареет и меняет цвет волосяного покрова, подобно людям. Предполагается, бигфуты также произошли от приматов.

Позднее Робусто приехал в гости к товарищу, дабы прочесать леса Северо-Тихоокеанского региона США.

«Мы были дома, когда громкие шаги пронзили ночную тишину. Пройдя около километра вглубь леса, мы увидели лохматое существо ростом до 2,5 метра, застыв в ужасе. Силуэт начал растворяться между деревьями. Я лишь успел навести фонарик в его сторону, увидев бигфутов поменьше. Это была семья», - рассказывает Робусто.

Спустя многие годы, ловец «чертовщины» смог доказать себе, что он не является сумасшедшим фанатиком. В скором времени команда исследователей планирует вооружиться профессиональным оборудованием и снова встретиться со снежным человеком.