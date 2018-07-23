«Не волнуйся, мама»: Принц Уильям дал обещание перед смертью принцессы Дианы

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Недавно королевские биографы рассказали о трогательном обещании, которое принц Уильям дал своей матери принцессе Уэльской незадолго до её трагической смети. Об этом передают британские источники.

Принц Уильям в 14-летнем возрасте пообещал принцессе Диане вернуть её королевский титул, который был отнят после развода с принцем Чарльзом. Согласно данным книги «Королевский долг», которую написал бывший дворецкий принцессы Пол Беррель, принц Уильям пообещал помочь своей матери вернуть титул, когда он станет королем Великобритании.

Герцог Кембриджский сказал: «Не волнуйся, мама, я верну его тебе однажды, когда я буду королем». Тогда 14-летний юноша ещё учился в Итон-колледже в Виндзоре. Но принц Уильям так и не получил возможности выполнить свое обещание, так как три года спустя, его мать умерла в Париже.