Сегодня, 14:11

Назовите меня сумасшедшим, но эти облака выглядели слишком черными, чтобы считаться нормальными, утверждает автор нашумевшего видео.

Ролик показывает феноменальные кадры, свидетелям которых был один водитель во время грозы в Джорджии. Молния поочередно ударяла по различным местам штата, проливая свет на окутанные мраком улицы.

«Это божья кара за грехи страны – именно то, что обещала нам Библия. В последнее время США много грешили на международной и внутриполитической аренах», - считает религиозный автомобилист.

Люди еще не знают о днях предстоящих откровений, разрушение наступит вскоре. Только вчера христианский проповедник предупредил, что в ближайшие дни Кровь Луны может спровоцировать «облачный гнев».

Очевидец показал апокалиптическое небо в Джорджии, дабы доказать соотечественникам, опасения по поводу второй Гражданской и Третьей мировой воин не случайны. Политика Дональда Трампа ведет США к краху, чреватому смертями миллионов ни в чем неповинных жизней, считают верующие американцы.

Справедливости ради стоит отметить, апокалиптическое небо в Джорджии метеорологи предсказывали за несколько дней до его появления.