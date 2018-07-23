«Земля трещит по швам»: Российские ученые предсказали Индии развал на две части

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Континентальная плита в Южной Азии разломится надвое, образовав новую горную цепь, спрогнозировали специалисты Новосибирского госуниверситета.

Уже сейчас земля в Индии трещит по швам. Из-за движущейся на Север тектонической плиты, сейсмоактивность тревожит различные регионы государства в Южной Азии. Рано или поздно ожившие недра столкнутся с Гималаями, разломившись на две части. На месте наименее прочного участка тектонической плиты образуется новая горная система. Естественно, невиданная сейсмоактивность будет сопровождаться непрекращающимися землетрясениями.

Развал Индии на две части повлечет за собой массовые смерти обреченных граждан, если власти вовремя не проведут эвакуацию и не смогут в точности составить карту сейсмоактивности, предсказали российские ученые. Примечательно, образование новой горной цепи на территории Индии займет несколько миллионов лет, поэтому современное поколение совершенно точно не станет свидетелем грандиозного катаклизма.

Конспирологи уверены, ни один человек не сможет подняться на вершину новых гор в Южной Азии, так как людская раса попросту не проживет несколько миллионов лет. Непрекращающиеся извержения вулкана на Гавайях, сейсмоактивность в районе Йеллоустоуна, бедствия в Индонезии и прочие сотрясения Земли на всех материках эксперты называют предвестниками апокалипсиса, до которого от силы осталось несколько десятков лет.