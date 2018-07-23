«Мы не бесчеловечный скот»: Жители Парагвая возмущены ложью «Википедии»

Сегодня, 13:01

Миф о легальных дуэлях в южноамериканской стране выводит из себя ее граждан. Возмущенным людям не нравится, что из-за наглой лжи в Сети мировое сообщество считает их дикарями.

На просторах «Википедии», СМИ и прочих интернет-порталов есть неправдивая информация о жизни парагвайцев. В частности, латиноамериканцы возмущены ложью всемирной паутины о дуэлях. Жители Парагвая на законных основаниях имеют право стрелять друг в друга, предварительно завещав свои органы государству, твердит «Википедия» и прочие.

«Это наглая ложь. Мы не бесчеловечный скот, застрявший в средневековье. Не нужно относиться к нам, как к дикарям», - говорят о распространенном мифе парагвайцы.

Несмотря на затянувшийся скандал, никто из «врунов» все еще не поплатился штрафом за оскорбление жителей латиноамериканского государства.