Очевидцы: В Таиланде завелась ведьма со сверхспособностями

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Молодая девушка силой мысли швыряет неприятелей и двигает предметы, провоцируя панику среди местного населения. Свидетели опубликовали в Сети соответствующее видео.

Конфликт, который многие в Сети назвали постановочным, произошел в Таиланде. Молодые девушки принудительно вышли из городского автобуса из-за ссоры с двумя мужчинами. Непродолжительная словесная перепалка могла перерасти в рукоприкладство, если бы одна из подруг не открыла в себе сверхспособности.

Силой мысли ведьма оторвала от земли одного из неприятелей, и уже через мгновение он был беспомощно прижат к автобусу. Все очевидцы застыли в ужасе от увиденного. В не меньшем шоке пребывала сама ведьма со сверхспособностями. Удостоверившись в наличии у себя потусторонней силы на стоявшем рядом столе, девушка впала в истерику, а свидетели убежали с места чертовщины.

Многие тайские телеканалы рассказывают, что в одном из городов завелась «нечисть». Параллельно скептики призывают наивных людей сохранять спокойствие, объясняя эффектные «фокусы» грамотной постановкой.