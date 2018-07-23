В Британии начнут прививать подростков от ВПЧ ради безопасного секса

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На необходимости введения такой процедуры давно настаивали и британские, и мировые медики.

Прививка станет обязательной для подростков обоих полов. По мнению экспертов, это будет гарантировать безопасную сексуальную жизнь. Вакцинировать британцев от ВПЧ начнут с осени 2019 года. Чтобы реализовать задачу, выделены 20 миллионов фунтов стерлингов (около 1,7 миллиарда рублей).

Стоит отметить, что российские медики также предлагали ввести прививки от ВПЧ. Однако российским мамам это не понравилось – они выражали опасения, что вакцинация порожит бесплодие. Эксперты такие заявления отвергают, подчёркивая – благодаря прививке беременность даже легче начнёт проходить, плод от неё не пострадает.