Иранская страшная «копия» Джоли показала лицо без грима

Сегодня, 11:11

Молодая девушка из Ирина, которая получила большую популярность в Сети за невероятное сходство с Анджелиной Джоли, решила показать на новом фото свое настоящее лицо. Модель предстала перед поклонниками совсем без грима.

Иранская манекенщица Сахар Табар ранее говорила, что достигла «страшного образа Джоли», при помощи большого количества косметики, линз для глаз, парика и фотошопа. При этом девушка совершенно не стыдится своей внешность, которая в реальной жизни не пугает людей, утверждает девушка. Недавно Табар показала селфи, где позирует совсем без специального грима на лице.

Поклонники оценили миловидное лицо, однако посчитали, что во внешности девушки все-равно остается нечто космическое и необычное. Сама манекенщица после своей пародии на Джоли пользуется большой популярностью в мире.