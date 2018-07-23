Global Slavery Index: В Украине развито рабство

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В Украине около 286 тысяч человек живет в рабстве. К такому выводу пришли специалисты Global Slavery Index после анализа ситуации в стране.

Исследователи Global Slavery Index проводят ежегодное исследование по всему миру, которое направленно на изучение рабства. Так, при помощи австралийских специалистов из Walk Free Foundation удалось установить, что в Украине на одну тысячу человек рабами является 6,4 гражданина. Согласно имеющемуся рейтингу, украинское государство расположилось на седьмом месте, а вот рейтинг рабства неожиданно возглавила Белоруссия.

Явление рабства в современном мире, по данным специалистов, начало свое возрождение. В странах Европы и Азии приблизительно 3,6 миллиона человек являются рабами. Одним из самых распространенных видов рабства является трудовое (на 1000 человек таких 3,6), следующими видами рабства являются принудительный брак, сексуальное рабство.

По данным украинской прокуратуры, рост рабства в стране начал увеличиваться с 2017 года. Криминологи уверенны, что реальный уровень работорговли в стране в 3-5 раз выше официального. Если статистика говорит о том, что таких случаев 340, то в реальности это цифра составляет 1700 случаев. Напомним, что в феврале текущего года украинские правоохранители отрапортовали об успешной борьбе с работорговлей.