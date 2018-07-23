Невестку Меган Маркл посадили в тюрьму за домашнее насилие

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Невеста сводного брата Меган Маркл по отцовской линии снова посадили в тюрьму за домашнее насилие. Сообщается, что девушка в очередной раз напала и избила Томаса Маркла-младшего.

Британские СМИ проинформировали, что в семье Меган Маркл снова царит скандал, который в очередной раз портит репутацию супруги принца Гарри. На этот раз сводный брат герцогини 51-летний Томас вызвал полицию и пожаловался, что его жестоко избивает сожительница. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были арестовать 37-летнюю Дарлин Блаунт и на сутки посадить за решетку.

Стоит отметить, что такая же ситуация была в канун Нового года, когда находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения Дарлин Блаунт набросилась и избила своего возлюбленного. Тогда женщина провела в тюрьме двое суток. Сама Меган Маркл ситуацию в семье сводного брата не комментирует.