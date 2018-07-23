«Призраки»: В Зимбабве зарегистрировали около миллиона несуществующих избирателей

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Регистрацию начали раньше выборов ради внедрения биометрической системы, идентифицирующей избирателей. Однако это не помогло политическому мероприятию в Зимбабве стать легитимнее.

Около миллиона человек наглядно показывают схему обмана такой системы. Дело в том, что указанные избиратели не существуют. Граждане дублировались через замену дат рождения и создание новых или изменённых идентификационных номеров. Фактически, они являются «призраками». Из-за этого исход выборов может оказаться совсем не таким, как ожидают жители Зимбабве.

На участки же избиратели должны будут прийти 30 июля. В настоящее время известно о пяти кандидатах на пост президента Зимбабве. Стоит отметить, что это не первый случай попытки обеспечить себе победу на выборах заранее. Ранее было известно, что армия Зимбабве могла помогать одному из кандидатов, хотя пресс-служба армии всё старалась отрицать.