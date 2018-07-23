18 извергов насиловали и избивали 11-летнюю девочку 7 месяцев подряд

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Мужчины собирались группой и совершали действия сексуального характера, шантажируя школьницу снятым порно с её участием, рассказали правоохранители.

В Индии 11-летняя школьница пострадала от большой группы мужчин, совершавших длительное время в отношении её действия сексуального характера. По словам полицейских Ченнаи, по меньшей мере 18 мужчин в течение нескольких месяцев постоянно избивали и насиловали ребёнка.

Местный суд уже успел обвинить задержанных строителей, охранников, электриков, водопроводчиков и оператора лифта в изнасиловании школьницы. Их возьмут под стражу в срок до 31 июля.

По словам правоохранителей, первым нападение на 11-летнюю девочку совершил оператор лифта. Когда ребёнок вернулся из школы, он пошёл кататься на велосипеде в районе своего дома. Мужчина подстерёг её и насильно затащил в закрытое помещение, где и совершил сексуальное надругательство.

Позже оператор лифта пригласил к себе остальных 17 извергов в возрасте от 23 до 66 лет, чтобы изнасиловать девочку. При этом педофилы накачивали ребёнка успокоительными средствами. Правоохранители считают, что 18 мужчин насиловали 11-летнего ребёнка в подвале целых 7 месяцев подряд.

Педофилы угрожали школьнице ножом, если она кому-то расскажет. Всё происходящее обвиняемые снимали на видео, которым также шантажировали ребёнка. В итоге, девочка всё же пожаловалась родителям.

После обвинения педофилов, местные жители вышли на целый митинг с требованием наказать извергов. Примечательно, что не один адвокат не захотел защищать педофилов в суде.

Недавно правительство Индии разрешило судам вводить смертную казнь за сексуальные действия в отношении детей, так что общественность требует смерти обвиняемых.