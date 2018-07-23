Неизвестный стрелял по прохожим в Торонто

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22 июля в канадской провинции Онтарио случилось страшное происшествие, из-за которого пострадали 9 человек.

Как стало известно из источников, в Торонто неизвестный стрелял по прохожим. В результате его действий были ранены девять человек, один из которых – ребенок. ЧП случилось в квартале Триктаун, на пересечении Логан и Дэнфорд Авеню, возле заведения «Кристина». Как сообщают правоохранительные органы Канады, стрелка ранили полицейские, а позже он скончался. Личность преступника представителями правопорядка не называется. Раненых доставили в клиники St. Michael, Sunnybrook и Sick Kids.

30 июня в Торонто был похожий случай, когда неизвестный вел стрельбу по прохожим. Один человек в результате этого погиб, еще два - ранены.