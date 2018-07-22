Гарри считает невозможным для Меган Маркл подражать принцессе Диане

Вчера, 23:14

Герцог Сассекский лично вмешался в процесс подбора гардероба своей супруги Меган Маркл.

Принц против того, чтобы его молодая жена надевала смокинг на официальных мероприятиях. Гарри считает, что такой наряд является недостаточно традиционным для членов королевской семьи.

Сейчас пара занимается приготовлениями к предстоящему турне по Австралии. Смокинг рассматривался Меган, как один из вариантов одежды для поездки. Гарри категорически против того, чтобы супруга выходила в свет в смокинге.

Напомним, что это часто позволяла себе делать его мать принцесса Диана.

Герцогиня Сассекская общалась с модельерами и стилистами, чтобы заказать подходящие наряды. Супруг лично присутствовал при примерках. Одобрял или не соглашался с выбором герцогини. Как стало известно от СМИ, брючный костюм с бабочкой, от модельера Стеллы Маккартни, не понравился ему.

Новое окружение Меган Маркл призывает ее навсегда забыть о стиле голливудской звезды и отдать предпочтение стилю, который принят в королевской семье.

Костюм, напоминающий смокинг, был отвергнут принцем. Только по этой причине Гарри считает невозможным для супруги подражать принцессе Диане.

Напомним, принцесса Диана, бывшая супруга принца Чарльза и мать принцев Гарри и Уильяма много раз позволяла себе надевать на многочисленные официальные мероприятия брючные костюмы.

Внешний облик Меган Маркл и перемены в ее гардеробе постоянно находятся под пристальным наблюдением прессы. По настоянию королевской семьи, черные платья уступили место платьям пастельных тонов. В прошлое ушли туфли на танкетке. Сама королева Елизавета II неодобрительно относится к подобной обуви.

Недавно имя Меган Маркл опять оказалось на первых полосах Британской прессы. Дело в том, что арестовали невесту брата герцогини Сассекской. Будущая невестка напала на будущего мужа. Дарлин Блаунт задержали, ставя в вину нападение на Маркла. По непроверенной информации, примерно год назад жених Томас Маркл, сводный брат супруги принца Гарри, уже направлял на свою невесту дуло пистолета. Какой конфликт произошел у пары снова, не разглашается. Известно, что за Дарлин Блаунт был внесен выкуп.