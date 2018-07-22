Родители 15 лет насиловали дочку и заставили родить им троих детей

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Еще они организовали прибыльный бизнес: утверждая, что один из детей может целить людей, они обманом завлекали сотни несчастных граждан.

Происходящее в семье Лауры и Эйсебио Кастильо из Сан-Антонио сложно не только понять, но даже представить. Их приемная дочь, 28-летняя Абигейл Альварадо, поведала об ужасах и пытках, которым ее подвергли приемные родители. Маленькой девочкой ее забрали у матери-алкоголички, и передали на воспитание семье Кастильо, проживающим на военной базе на Гавайя. Ей было 9, когда ночью папа начал посетил ее впервые. Испуганная малышка рассказала о происшествии Лауре, однако мама ей не верила, игнорируя жалобы.

В 2001 все они переехали в Техас, где жизнь девочки стала невыносимой: родители начали посещать дочку по ночам вместе, а позже принудили ее стать суррогатной матерью для их детей. Своего первенца она родила в 17, затем в 20 лет, а третий ребенок появился в 23 года. Окружающие и малыши считали матерью Лауру, а Абигейл - старшей сестрой.

В 2009 они все перебрались в Сан-Антонио, где супруги на заднем дворе соорудили маленькую церковь, заверяя прихожан, что один из детей наделен целительной силой, и обманом выманивали из них деньги на пожертвования. Здесь девушка встретила будущего супруга, который поддержал ее, и помог добиться правосудия. Она рассказала полиции, как приемные родители 15 лет насиловали ее, и заставили родить им троих детей.

Преступников приговорили к 33 годам заключения. Абигейл наконец счастлива: она вышла замуж, нашла свою родную мать, и они с супругом воспитывают троих ее детей.