Будущего мужа внучки Елизаветы II оставили без королевского титула

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В октябре состоится ещё одна королевская свадьба. На этот раз замуж выдают внучку королевы Елизаветы II принцессу Евгению. Однако и тут начался скандал из-за того, что жениху Джеку Бруксбэнку не дадут королевский титул.

Отец принцессы Евгении, герцог Йоркский, сказал, что 32-летний Джек Бруксбэнк не получит от королевы титул графа Норталлертонского и будет известен всего лишь, как муж принцессы Евгении. Сообщается, что 28-летняя внучка королевы очень расстроилась по данному поводу и вспомнила Меган Маркл, который все-таки дали титул герцогини Сассекской.

Однако несмотря на это молодая пара продолжает подготовку к октябрьской свадьбе и на этой неделе уже озвучили свои последние планы. Влюбленные позвали на свадьбу всего 1200 человек, в то время, как молодожены Меган и Гарри пригласили 2640 человек на территорию замка в Виндзоре.