Сегодня, 14:28

То, что людям, находящимся в определенном состоянии, море по колено, является преувеличением, что наглядно доказал житель Амстердама.

Пьяный голландец освежился в канале, пытаясь спасти упавшую банку пива, чем позабавил многочисленную публику. Ролик был снят прохожим и выложен в Сеть. На кадрах видно, как молодой человек, свесившись с парапеты, пытается, во что бы то ни стало достать вожделенный напиток, маняще плавающий на поверхности. Заботливый друг держит упрямца за ноги. Как говорится, терпение и труд, все перетрут. Под аплодисменты присутствующих молодому человеку удалось схватить банку.

Приятель тоже решил похлопать удаче собутыльника. Лучше бы он этого не делал. Оставшись без дружеской поддержки, любитель пива «пьяной ласточкой» ушел в грязные воды канала, чем вызвал новый взрыв восторга зевак. «Чем сердце успокоилось» осталось за кадром. Хочется верить в счастливый финал истории, иначе она перестает быть забавной. Кстати, судя по смеху очевидцев, кофе-шопы в Амстердаме еще функционируют.