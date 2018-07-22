В ДНР опасаются созданной украинской снайперской группы

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Представитель ОК ДНР Даниил Безсонов рассказал об обеспокоенности самопровозглашенной республики в связи с обострившейся ситуацией.

По его словам, в правительстве ДНР опасаются созданной командованием страны украинской снайперской группы, которая сформирована для того, чтобы искоренить нацбатальоны из зоны ООС.

Безсонов утверждает, что снайперская борьба началась на линии соприкосновения из-за того, что национальные батальоны не хотят покидать место боевых действий. Именно поэтому командующий ООС Сергей Наев выдал приказ, благодаря которому возможно будет искоренить протестующих добровольцев.

Как сообщает представитель ДНР, представительство республики предполагает, что снайперская группа в количестве 30 бойцов будет отстреливать лидеров нацбатальонов. Свои действия они, вероятнее всего, оправдают увеличением снайперской активности со стороны добровольцев.

Эксперты отмечают, что данный факт может быть скрыт украинской стороной. Возможен вариант развития событий, при котором вину за смерти национальных батальонов возложат на ополченцев Донецкой и Луганской народных республик.