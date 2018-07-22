Жуткий призрак заброшенной высотки «попался на камеру» очевидца

Сегодня, 13:53

Блуждающая душа мертвой девушки показалась в окне старой многоэтажки. Шокированный автор мистического видео едва удержал в руках смартфон.

У очевидца «паранормальщины» не самый приятный вид из окна. Изо всех сторон его окружают окна заброшенной высотки, кишащей прозрачными силуэтами мертвецов. Очередной жуткий призрак безлюдной многоэтажки вынудил парня взяться за камеру, продемонстрировав общественности, казалось бы, вымышленную чертовщину.

Дух мертвой девушки «попался на видео» очевидца, не сумевшего справиться с эмоциями. Как итог, ролик получился довольно «дерганным», однако это не мешает рассмотреть жуткую астральную проекцию.

Скептики полагают, мистическое видео является постановочным или же его автор попросту заснял проделки подростков, пугающих прохожих из окон заброшенной высотки.