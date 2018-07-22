Тысячи бездомных работников Prada спят в ночлежках и умываются в «Макдональдс»

Сегодня, 13:57

Из информации, прозвучавшей в эфире одного из телеканалов, британцы узнали о бедственном положении служащих сети модных магазинов Prada.

Тележурналисты взяли интервью у охранника магазина на лондонской Бонд-стрит. Он рассказал, что его оклад ниже прожиточного минимума, поэтому ему не по карману арендовать жилье и он вынужден пользоваться гостеприимством друзей или же просто ночевать под открытым небом. Иногда, если удаётся, он проводит ночь в приюте для бездомных. Из-за этого он страдает от недосыпания, что серьезно сказывается на его работоспособности. Репортеры посетили несколько ночлежек для бездомных и выяснили, что среди их обитателей множество людей, имеющих постоянное место работы. Тысячи из них – работники магазинов Prada. Они вынуждены ночевать в приютах, а умываться в туалетах «Макдональдс». Бездомные стоят в очереди на получение социального жилья, но это все призрачно. После телерепортажа, неравнодушными активистами инициирован сбор помощи нуждающимся служащим Prada.