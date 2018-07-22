На юге Сирии армия Асада вернула контроль над 21 населённым пунктом

Сегодня, 13:40

Они находятся на территориях Эль-Кунейтра и Даръа. Боевики уходят, возвращается мирная жизнь.

На юге Сирии армия Асада продолжает победоносное наступление. Она вернула контроль правительства над ещё 21 населённым пунктом.

Терпящие одно поражение за другим международные террористы несут большие потери. Следствием этого стало то, что они стали договариваться с правительственными войсками.

Участники некоторых вооружённых группировок приняли решение сдаться. Другие согласились на предложение об эвакуации с семьями в Идлиб. Эта провинция всё ещё контролируется бандформированиями.

В прошедшую субботу туда уже отправились на предоставленных им автобусах 2,8 тысяч человек.

Сейчас идут переговоры о том, чтобы боевики оставили город Нава. Он расположен на западе от Даръа. Не исключено, что к их транспортировке приступят уже в течение ближайших часов.

Практика освобождения населённых пунктов Сирии, путём «вывоза» оттуда террористов полностью доказала свою эффективность.

Удаётся избежать дополнительного количества жертв и разрушений, а мир в населённые пункты возвращается скорее.