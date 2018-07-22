Полицейский в США помог женщине донести пакеты в гору после пожара

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«Это то, что делает Америку Великой!»,- фотография доброго и редкого поступка правоохранителя из Нью-Гэмпшира стала вирусной в Facebook.

Полицейский Тайлер Коуди из Нью-Гэмпшира, США работал на пожаре церкви, которая была охвачена огнем после удара молнии 17 июля. К счастью, в момент происшествия никого в церкви не было, никто не пострадал. Вскоре после ликвидации огня местная жительница возвращалась домой из продуктового магазина с огромными пакетами покупок. Однако дорога после пожара была заблокирована, и уставшей женщине предстояло пройти в обход в гору более 1/2 мили. Она уже отчаялась, размышляя о предстоящем пути, однако ей на помощь неожиданно пришел полицейский: он взял у нее два тяжелых пакета, и помог донести их, проводив женщину в безопасное место.

Фотографию поднимающихся в гору правоохранителя и местной жительницы опубликовал в Facebook его коллега, отметив, что работа полицейских всегда выходит за рамки обычных расследований, требуя от сотрудников проявления сострадания и помощи. Данный пост собрал более тысячи положительных отметок и сотни комментариев. Пользователи поблагодарили офицера за заботу, отметив, что подобное отношение - «это то, что делает Америку Великой!».