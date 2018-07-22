Беларусь ближе к Европе: писсуары для гомосексуалов установили в еще одном здании

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Совсем недавно пользователи Сети бурно обсуждали «сиамские писсуары», которые установили совсем близко друг от друга в мужском туалете на стадионе «Динамо». Неизвестно, веяние ли это моды или ошибка строителей, но такой же казус обнаружился в туалете в Республиканском центре олимпийской подготовки по футболу БГУ.

Как пишут посетители «Динамо», пользоваться двумя писсуарами одновременно невозможно, они расположены слишком близко. Василий Алексеенко, директор стадиона, оправдывается, что это была ошибка «Минскпроект» и он будет требовать, чтобы ситуацию исправили. Однако, как оказалось, такое расположение – это новая популярная проектировка туалета. Еще одни «сиамские писсуары» сфотографировали в Республиканском центре олимпийской подготовки по футболу БГУ.

Пользователи Сети шутили, что Беларусь становится ближе к Европе, так как таким туалетом смогут воспользоваться только гомосексуалы. Однако другие возмущены ошибками и недочетами строителей, которые встречаются на каждом шагу.