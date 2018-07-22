В Орегоне начались десятки пожаров из-за ударов молнии

Сегодня, 13:52

Стихия бушует на многих континентах и может стать первым шагом к самосожжению планеты, уверенны эзотерики.

Грозы в минувшие выходные 14-15 июля принесли в штат Орегон тысячи ударов молнии. От них началось более 150 лесных пожаров, которые создали огромный объем работы для пожарных штата. К среде количество пожаров сократилось почти до 50. Это согласно последней информации Департамента лесного хозяйства штата Орегон. То что, молния будет предсказали заранее метеорологи. Ввиду этого когда начались десятки пожаров из-за ударов молнии, были привлечены дополнительные средства и ресурсы для пожаротушения. Многие из оставшихся пожаров продолжают гореть в юго-западной части штата на реке Ампку, реке Роуг и национальных лесах Сискию, как видно на этой спутниковой фотографии, которая была сделана 18 июля 2018 года.

NASA обеспечивает возможность интерактивно просматривать более 600 глобальных слоев спутниковых изображений с полным разрешением, а затем загружать базовые данные.

Многие из доступных слоев изображений обновляются в течение трех часов наблюдения, по существу показывая Землю «прямо сейчас». Активно горящие участки, обнаруженные по тепловым полосам, выделены красным цветом. Изображение предоставлено Центром космических полетов Годдарда информационной системой проекта ESDIS.