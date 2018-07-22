ТОП-4 исчезновений людей, которые всё ещё не могут объяснить

Сегодня, 12:10

Иногда все планы на светлое будущее рушатся, когда известный или вполне обычный человек сталкивается с неизведанным.

Немецкий офицер Генрих Мюллер последний раз был замечен за день до самоубийства Гитлера в его бункере. Учёные считают, что нацист перебрался в Латинскую Америку и жил там под другим именем. Но фактов тому не нашлось. Как и в случае Джима Салливана – местной американской кинозвезды. Пластинка U.F.O. (о парне, похищенном НЛО) в 1969 году подарила ему известность, и звезду пригласили для записи полноценного альбома. Но его фургон с вещами нашли в пустыне Нью-Мексико, а Салливана – нет.

Не менее загадочные исчезновения происходят и с пилотами. Известный лётчик Сигизмунд Леваневский во время демонстрации нового бомбардировщика улетел в небо в сторону Аляски, и больше его никто не видел. А к исчезновению пилота ВВС США Феликса Монкла, многие уверены, точно причастен НЛО, поскольку именно его в 1953 году он отправился сбивать. Когда на радаре самолёт пилота и НЛО сблизились, НЛО продолжил путь, а Монкла с самолётом никто не нашёл.