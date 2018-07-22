Расправа над кошками и собаками наводит ужас на жителей штата Луизиана

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Койоты держат в страхе обитателей старых кварталов города Метэри. Их жертвами уже стали четверо животных.

Жители города Мэтери штата Луизиана уже несколько дней живут в постоянном страхе: страшная расправа над кошками и собаками в их тихом местечке встречается все чаще, и наводит дикий ужас. Жертвами хищников на минувшей неделе стали уже три кошки и одна собака. По словам местных жителей, их город захватили один или несколько койотов. Предположительно, они с конца мая обитают в районе железнодорожных путей, и со временем начинают вести себя все более агрессивно. Горожане постоянно натыкаются на внутренние органы и конечности их жертв. Владельцы домашних животных опасаются за жизнь своих любимых питомцев, а некоторые горожане, зарабатывающие на уходе за животными, теряют клиентов и источник дохода. Присутствие койотов в данном густонаселенном районе создало опасную проблему, которую необходимо решать, ведь осмелевшие хищники зачастую приближаются к жилым домам.

Сотрудники ведомства по контролю за животными сообщили, что койоты не представляют угрозы для человека. Более того, эти животные очень пугливы, их можно прогнать шлангом с водой или криком, а потому они призвали бороться с нашествием волков совместными усилиями. Избавиться от них поможет дефицит пищи и «дедовщина». Койоты сигнализируют об опасности в стае, а потому напугав одного из них, можно отогнать подольше всех особей.