Королева Елизавета II запретила Меган Маркл комментировать скандал с отцом

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Королева Елизавета II не хочет подогревать скандал, который в прессе устроил отец Меган Маркл. По этой причине супруге принца Гарри запретили в интервью вспоминать собственного отца.

Королевская семья живет согласно установленному протоколу и Меган Маркл, которая недавно стала членом семьи, должна также придерживаться установленным правилам. Именно по этой причине королева Елизавета II запретила Маркл комментировать поведение своего отца, чтобы не провоцировать скандал.

Сообщается, что Меган Маркл хочет уладить конфликт, однако теперь герцогине не разрешено комментировать ее семейную драму. «Меган по существу не в состоянии предотвратить подобные истории. Теперь все должно пройти через официальный дворец. У нее нет собственного аккаунта в Сети и она не может связаться с отцом, чтобы тот прекратил давать интервью прессой», - утверждает инсайдер.