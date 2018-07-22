Мужчину заключили под стражу за то, что он не смог оживить труп

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Родственники погибшего были так разгневаны действиями пророка, который не смог воскресить покойного, что начали его избивать.

Пророк был арестован в Эфиопии после того, как он не смог вернуть мёртвого человека к жизни. Гетаявакал Айеле попытался оживить труп Белай Бифты. Мужчина лёг на тело и многократно причал: «Белай, проснись». Его попытка не увенчалась успехом, и неудача очень разгневала членов семьи. Родственники и друзья напали на пророка, но полиция вовремя прибыла на место.

Инцидент произошёл в небольшом городе Галилеи, регион Оромия, запад Эфиопии. Гетаявакал рассказал семье погибшего историю про Лазаря из Вифании, который вернул Иисуса к жизни в Новом завете. Они согласились выкопать Белай Бифту. После неудачного воскресения несколько членов семьи упали в обморок на месте, а другие начали избивать самопровозглашённого пророка, после чего полиция арестовала его. Любые действия над мёртвыми людьми является преступлением в соответствии с законодательством Эфиопии. Местный полицейский сообщил, что пророк, работающий в больнице, был заключён под стражу. Инцидент стал вирусным с тех пор, как видео с места происшествия появилось в соцсетях.