Над Непалом сфотографировали лик демона в небе

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Фотограф не ожидал, что на фото проявится странное существо.

Автор снимка разместил его на своей странице в Instagram и описал, что изначально обратил внимание на НЛО в небе, которое кружило возле Луны. ОН попытался заснять странный объект, но на фотоснимке после его не обнаружил. Летающая тарелка двигалась очень быстро, поэтому запечатлеть ее не удалось.

Но вскоре автор фото рассмотрел на нем нечто странное. Над Непалом он заснял лик демона в небе. Пользователи Instagram попытались подтвердить подлинность фото, и сообщили, что сами сфотографировали подобное явление за несколько дней до этого случая. Комментаторы в соцсети начали обсуждать увиденное. Они решили, что демон в небе является предвестником Конца света, ведь уже планету сотрясают смертоносные катаклизмы. Другие же посчитали, что над Непалом возник лик Бога, напоминающий людям о своем существовании.