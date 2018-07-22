«Я задыхалась»: Мухи-вампиры угрожают британцам убийственной чумой

Смертоносные насекомые атаковали 55-летнюю женщину, едва не скончавшуюся от мучительных симптомов неизвестной инфекции.
Мухи-вампиры четырежды укусили возрастную британку, вмиг почувствовавшей потерю связи с реальностью. Она моментально слегла с невиданной слабостью и удушьем. Оттеки на руках и ногах были огромными, пришлось даже снять обручальное кольцо, так как оно доставляло жуткий дискомфорт, рассказывает супруг жертвы смертоносных насекомых.
Экологи бьют тревогу: на остров прибывают жуткие мухи-вампиры. Сейчас они угрожают британцам убийственной чумой, поэтому учеными в срочном порядке разрабатывается вакцина.
Промучившись более недели из-за жуткой сыпи, головокружения, удушья и диареи, британка решила обратиться к врачам. Сейчас ее состояние постепенно нормализируется под воздействием антибиотиков и антигистаминных препаратов.
Мухи-вампиры представляют смертельную опасность для жизни человека, поскольку существующие медикаменты не всегда могут снять симптомы болезни. Именно поэтому эксперты пытаются в срочном порядке вывести новое лекарство, рассказывают британские ученые.
Если не начать бороться с начальной стадией убийственной чумы уже сегодня, в обозримом будущем люди будут умирать от обычной царапины с последующей инфекцией, не говоря уже об укусе мух-вампиров, бьют тревогу экологи.
Примечательно, современное лечение последствий укусов смертоносных насекомых включает антигистаминные и стероидные препараты, а в особо серьезных случаях – антибиотики широкого спектра действия.