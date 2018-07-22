«Я задыхалась»: Мухи-вампиры угрожают британцам убийственной чумой

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Смертоносные насекомые атаковали 55-летнюю женщину, едва не скончавшуюся от мучительных симптомов неизвестной инфекции.

Мухи-вампиры четырежды укусили возрастную британку, вмиг почувствовавшей потерю связи с реальностью. Она моментально слегла с невиданной слабостью и удушьем. Оттеки на руках и ногах были огромными, пришлось даже снять обручальное кольцо, так как оно доставляло жуткий дискомфорт, рассказывает супруг жертвы смертоносных насекомых.

Экологи бьют тревогу: на остров прибывают жуткие мухи-вампиры. Сейчас они угрожают британцам убийственной чумой, поэтому учеными в срочном порядке разрабатывается вакцина.

«Я задыхалась. Мужу показалось, что у меня случился инсульт. За пару дней я потеряла около двух килограммов живого веса, а мое сознание постоянно погружалось в сон. Связь с реальностью была практически утеряна», - поведала жертва смертоносных насекомых.

Промучившись более недели из-за жуткой сыпи, головокружения, удушья и диареи, британка решила обратиться к врачам. Сейчас ее состояние постепенно нормализируется под воздействием антибиотиков и антигистаминных препаратов.

Мухи-вампиры представляют смертельную опасность для жизни человека, поскольку существующие медикаменты не всегда могут снять симптомы болезни. Именно поэтому эксперты пытаются в срочном порядке вывести новое лекарство, рассказывают британские ученые.

Если не начать бороться с начальной стадией убийственной чумы уже сегодня, в обозримом будущем люди будут умирать от обычной царапины с последующей инфекцией, не говоря уже об укусе мух-вампиров, бьют тревогу экологи.

Примечательно, современное лечение последствий укусов смертоносных насекомых включает антигистаминные и стероидные препараты, а в особо серьезных случаях – антибиотики широкого спектра действия.