В Украине появится запрещающий продажу животных документ

Сегодня, 10:20

Большое количество бездомных животных на территории Украины заставило правительство задуматься о способах, которые могли бы урегулировать данную ситуацию.

В Украине с большой долей вероятности появится запрещающий продажу животных документ. Именно такая петиция поступила на официальный сайт президента страны Петра Алексеевича Порошенко, которая предусматривает запрет именно на продажу собак и кошек. Максим Панчук, автор петиции заявляет, что в покупке домашнего животного нет никакой необходимости, поскольку таковых достаточно на улицах и в приютах. По мнению автора, это поможет снизить долю бездомных хвостатых, тем самым уменьшив заболеваемость среди уличных животных. Такое решение, по мнению Панчука, не требует финансовых вложений.

Напомним, вчера украинский боксер Александр Усик в финале WBSS победил своего оппонента Гассиева, став абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе.