Мёртвый президент и ангелы: Пожарный из Бруклина утверждает, что видит призраков

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Сотрудник Бруклинской пожарной части публично рассказал, что собственными глазами видел настоящих призраков, пришельцев и ангелов. При этом мужчина говорит, что встречался с инопланетными гостями прямо в пожарной части.

38-летний американский пожарный Эндрю Радзевич говорит, что он регулярно сталкивается с инопланетянами, НЛО, мертвыми людьми, ангелами и другими аномальными существами. «Я видел ангелов на работе», - сказал Радзевич в интервью на местном онлайн-радио, где он выступил под своим псевдонимом Эндрю Раз. Мужчина говорит, что он часто видит красочные шары света, который пролетают от его квартиры в Брайтон-Бич до близлежащей береговой линии Кони-Айленда.

Более того, пожарный серьёзно утверждает, что однажды даже встречался с покойным Авраамом Линкольном. Радзевич сообщил, что бывший президент США явился к нему «в зеленой форме с американским флагом».