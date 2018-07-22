«О Боже»: Американец заснял на видео проделки призрака на кухне

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Настоящая чертовщина творится в доме жителя США. Дух бывшей владелицы играет с дверцами шкафчиков, предлагая «живым» немедленно покинуть его территорию.

Проделки призрака на кухне американец заснял абсолютно случайно. Парень решил развлечь себя и сожительницу съемкой досуга, однако веселью быстро пришел конец. Направив камеру в сторону кухни, молодой человек неволь стал свидетелем чертовщины. Дверцы кухонных шкафчиков самопроизвольно открывались и закрывались, свидетельствуя о присутствии потусторонней силы.

«О Боже», - все, что смог промолвить шокированный парень.

Согласно мнению американца, наслаждаться жизнью ему не дает покойная владелица дома. Умершая более 10 лет назад женщина страдала психическим расстройством, из-за чего даже самым опытным охотникам за привидениями не удается изгнать ее.

Помимо кухонных шкафчиков, в мистическом доме самопроизвольно открываются межкомнатные двери и окна. Американец подумывает над переездом.