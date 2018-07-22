Очевидцы «поймали на камеру» таинственного человека с топором у берегов Амазонки

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Последний представитель вымершего племени бросил вызов дикой природе, не желая контактировать с цивилизацией.

Последние 22 года человек с топором живет сам по себе в лесах бразильского штата Рондония. Никто не знает имени дикаря, его предположительный возраст – 55-60 лет. «Дитя джунглей» - коренной человек Амазонии, являющийся последним выжившим представителем своего племени. Его одинокое существование бросает вызов всем современным уставам жизни, рассказывают бразильцы.

Индийский фонд взял таинственного человека с топором под контроль в 1996 году. Активисты уверены, вся родня дикаря была убита в результате нападения фермеров и лесорубов. Последние кадры жизни изгоя очевидцы «поймали на камеру» в 2011 году, однако фонд решил их опубликовать лишь в наши дни.

Не так давно активисты видели, как человек с топором посадил кукурузу, картофель, папайи и бананы. Очередное предложение связаться с цивилизацией «Дитя джунглей» отверг. Сейчас следы дикаря у берегов Амазонки снова утеряны. Оставив после себя ряд срубленных деревьев, изгой таинственным образом исчез.