В Google Maps обнаружили трёхногую девушку-туристку

Сегодня, 08:08

Пользователь решил использовать режим Google Street View в Google Maps, чтобы «пройтись» по улицам Сплита, Хорватия. Возле одного из зданий он обнаружил девушек, которые оказались очень необычными.

Желая лучше рассмотреть объект, он приблизил улицу, на которой были девушки, а также повернул изображение под другим углом. Оказалась, что у одной из туристок было три ноги. Лишняя конечность находилась по центру, было очень тонкой и худой. Она помещалась вместе с правой ногой в одну штанину. На третьей конечности можно даже рассмотреть пальцы ног.

Пользователи Сети сразу назвали необычную девушку мутантом. Многие пытаются понять, как так вышло, и как найти эту девушку. Но есть и те, кто верят, что это просто ошибка Google. Пользователи привели собственные примеры, когда при просмотре улиц, они находили нечто странное.