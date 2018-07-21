В Германии в ДТП погиблм не менее четырех человек

Вчера, 23:00

Дорожно-транспортное происшествие с участием множества машин закончилось для некоторых пассажиров летальным исходом.

В Германии в городе Хайльбронн на федеральной земле Баден-Вюртемберг произошло ДТП с участием десяти машин. Вследствие происшествия погибли не менее четырех человек. Еще четыре человека получили тяжелые травмы.

На месте произошедшего работают около сотни сотрудников спасательных служб и три спасательных вертолета. Причины инцидента остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что в Мюнстере, также Германия, скопление людей пострадало вследствие наезда на них грузового автомобиля. Полиция предположила, что данный случай является террористическим актом. Сам водитель грузового автомобиля, по полученным сведениям, умер.

Из-за нестабильной ситуации на дорогах, причем на любых, сотрудники Дорожно-транспортной инспекции призывают не превышать скорость в городе, не употреблять спиртные напитки, будучи водителем автомобиля, а также быть предельно внимательными, так как халатность в данном случае может стоить кому-то жизни.