Вчера, 22:53

Китайская экономика должна ускорить темпы рост ВВП в 3,5 раза менее чем за 20 лет, чтобы обеспечить престарелым гражданам надлежащий уход и медицинское обслуживание.

Для финансирования нужд пожилых китайцев экономические показатели страны к 2050 году должны достичь отметки валового производства в 26,24%.

Согласно данным, которые были предоставлены Ван Цзяньцзюнем, возглавляющим Национальную комиссию по здравоохранению Китая, через 22 года число китайцев достигших преклонного возраста составит почти 35% населения. Если приведенные подсчеты перевести в абсолютное выражение, то жителей старше 60 лет в Поднебесной станет 487 миллионов.

Динамика роста, по словам Ван Цзяньцзюня, будет выглядеть следующим образом: в 2025 году регистрацию пройдут около 300 миллионов пожилых людей, а в 2033 – 400.

Китай традиционно славится своими гражданами, которые достигли долголетия. Более трети всех китайцев придерживаются здорового образа жизни: физические нагрузки, дыхательная гимнастика и правильное питание, а результат – долгая и счастливая жизнь.