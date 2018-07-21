На севере Финляндии потерпел крушение норвежский вертолет

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Норвежские спасательные службы ведут работы на месте крушения, обстоятельства падения на стадии выяснения.

21 июля на севере Финляндии около деревни Кильписъярви потерпел крушение норвежский вертолет с двумя, находящимися на борту, людьми. Спасатели из Норвежской службы согласовывают свои действия вместе с финскими и уже два вертолета скорой помощи вылетели из Норвегии. Причина падения транспортного средства пока неизвестна. Неизвестно также, что произошло с пилотом и пассажиром данного вертолета. Спасатели утверждают, что в районе катастрофы была очень хорошая погода, так что обстоятельства падения вертолета будут выясняться.

Ранее сообщалось, что была проведена операция по спасению пассажиров упавшего вертолета Ми-8 на Шпицбергене. Из восьми потерпевших было найдено только одно тело. Семьям погибших выплачена моральная компенсация.